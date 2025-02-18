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"Ахмат" обратился в ФИФА и УЕФА из-за ситуации с полузащитником Камило

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров сообщил об обращении грозненского клуба в ФИФА и УЕФА из-за ситуации с бразильским полузащитником Камило.
Фото: РФК "Ахмат"
"Мы будем защищать свои права. Подали в ФИФА и УЕФА бумаги. Он расторг соглашение в одностороннем порядке без видимых причин и заключил контракт с "Гремио". Хотя мы отправляли в клуб письмо, что у Камило действующий контракт, он не свободный агент. Будем общаться в юридической плоскости", - приводит слова Айдамирова "Матч ТВ".

Бразильский опорный полузащитник Камило, который выступал за "Ахмат" с августа 2023 года, после зимнего отпуска не вернулся в расположение грозненского клуба на учебно-тренировочный сбор в Турции. Позже стало известно, что футболист заключил с бразильским "Гремио" соглашение, рассчитанное на срок до 31 декабря 2027 года.

В текущем сезоне Камило в составе "Ахмата" в общей сложности принял участие в 21 официальном матче, в котором отдал 1 голевую передачу и получил 7 желтых карточек.

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