"Мы будем защищать свои права. Подали в ФИФА и УЕФА бумаги. Он расторг соглашение в одностороннем порядке без видимых причин и заключил контракт с "Гремио". Хотя мы отправляли в клуб письмо, что у Камило действующий контракт, он не свободный агент. Будем общаться в юридической плоскости", - приводит слова Айдамирова "Матч ТВ".
Бразильский опорный полузащитник Камило, который выступал за "Ахмат" с августа 2023 года, после зимнего отпуска не вернулся в расположение грозненского клуба на учебно-тренировочный сбор в Турции. Позже стало известно, что футболист заключил с бразильским "Гремио" соглашение, рассчитанное на срок до 31 декабря 2027 года.
В текущем сезоне Камило в составе "Ахмата" в общей сложности принял участие в 21 официальном матче, в котором отдал 1 голевую передачу и получил 7 желтых карточек.
"Ахмат" обратился в ФИФА и УЕФА из-за ситуации с полузащитником Камило
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров сообщил об обращении грозненского клуба в ФИФА и УЕФА из-за ситуации с бразильским полузащитником Камило.
Фото: РФК "Ахмат"