«Я условия запросил не катастрофически большие, как об этом писали, но больше тех, что мне предлагали. И мне было важно посмотреть, будут ли со мной дальше их обсуждать, показывая тем самым, что действительно во мне заинтересованы как в футболисте. И, получив отрицательный ответ несколько раз, я понял, что клубу просто нужно «залатать дырку» на этой позиции — взять человека в обойму», — цитирует Тикнизяна «СЭ».
В текущем сезоне Тикнизян сыграл 23 матча за «Локомотив», в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего защитника составляет 6 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.
После 18 туров «Локомотив» занимает пятое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 35 очков.
Тикнизян раскрыл детали возможного контракта с "Зенитом"
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о деталях переговоров с «Зенитом» в начале 2024 года.
Фото: ФК "Локомотив"