Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Боруссия Д
20:45
Спортинг ЛиссабонНе начат
ПСЖ
23:00
БрестНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
ПСВ
23:00
ЮвентусНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
22:30
ЛиверпульНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
3 - 1 3 1
РоторЗавершен

Стало известно, какую зарплату "Спартак" предлагает Саласару

Московский "Спартак" старается до закрытия зимнего трансферного окна заключить сделку с португальской "Брагой" о переходе уругвайского полузащитника Родриго Саласара.
Фото: ФК "Брага"
Сообщается, что руководство красно-белых предлагает хавбеку зарплату размером 2,5 миллиона евро, а также возможность дополнительно заработать 700 тысяч евро в виде бонусов. Стороны близки к тому, чтобы достичь договоренности.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 16 млн евро. Его действующий контракт с "Брагой" рассчитан на срок до 30 июня 2028 года. В текущем сезоне Саласар принял участие в 21 матче, забил 6 голов, отдал 8 голевых передач, получил 6 жёлтых карточек.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 10
  • Нравится
  • +8
  • Не нравится