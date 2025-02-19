Сообщается, что руководство красно-белых предлагает хавбеку зарплату размером 2,5 миллиона евро, а также возможность дополнительно заработать 700 тысяч евро в виде бонусов. Стороны близки к тому, чтобы достичь договоренности.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 16 млн евро. Его действующий контракт с "Брагой" рассчитан на срок до 30 июня 2028 года. В текущем сезоне Саласар принял участие в 21 матче, забил 6 голов, отдал 8 голевых передач, получил 6 жёлтых карточек.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Стало известно, какую зарплату "Спартак" предлагает Саласару
Московский "Спартак" старается до закрытия зимнего трансферного окна заключить сделку с португальской "Брагой" о переходе уругвайского полузащитника Родриго Саласара.
Фото: ФК "Брага"