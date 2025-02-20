"Глебов — отличное усиление для "Динамо". Такому игроку в команде будет рад каждый тренер. Это серьезное приобретение, которое повышает шансы "Динамо" на чемпионство", - цитирует Колыванова "РБ Спорт".
Сегодня, 20-го февраля, московское "Динамо" объявило о переходе Данила Глебова из "Ростова". Бело-голубые, по информации СМИ, заплатили за переход игрока 9 миллионов евро, полузащитник заключил контракт до зимы 2030 года.
После 18-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 35-ю набранными очками. В 19-м туре РПЛ команда Марцела Лички сыграет на выезде с "Ростовом".
Колыванов: Глебов - серьезное приобретение, которое повышает шансы "Динамо" на чемпионство
Российский тренер Игорь Колыванов высказался о переходе Данила Глебова в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"