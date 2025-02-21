"Мы вообще много говорили в последнее время. Георгич говорил, что мне надо думать о футболе, о подготовке к рестарту сезону, а все остальное, что касается перехода, - дело клубов, которые должны разобраться, и это не мое дело. Чтобы я просто занимался своим делом", - заявил Глебов.
Опорный полузащитник сборной России Данил Глебов перебрался из "Ростова" в "Динамо" в зимнее трансферное окно и подписал с бело-голубыми контракт до лета 2030 года. Глебов защищал цвета "Ростова" с января 2019 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 8-9 миллионов евро.
Всего в текущем сезоне на счету Данила Глебова 23 матча за "Ростов" в РПЛ и Кубке России. В них полузащитник отметился одним голом и одной результативной передачей.
Источник: "РБ Спорт"
Глебов - о трансфере в "Динамо": Карпин говорил, что всё, что касается перехода - не мое дело
Полузащитник "Динамо" Данил Глебов, покинувший "Ростов" зимой, поделился деталями последних разговоров с наставником желто-синих Валерием Карпиным.
Фото: ФК "Динамо" ВКонтакте