«Были ли реальностью слухи о переходе практически в каждый из топ-5 клубов РПЛ? Наверное, не упоминался «Зенит» - его не было. И «Локомотива» тоже не было. Только ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». Что касается перехода, то концовка сборов была напряженная. Мне хотелось, чтобы все пораньше произошло — в начале или середине сборов, чтобы получше подготовиться в новой команде», — цитирует Глебова «РБ Спорт».
Данил Глебов перешел из «Ростова» в «Динамо» в последний день трансферного окна. Сумма сделки составила 8 миллионов евро. Он подписал контракт с новым клубом до конца 2030 года.
В текущем сезоне Данил Глебов провёл 23 матча за «Ростов» во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Уже 2 марта он может дебютировать за «Динамо» в матче против своего бывшего клуба «Ростов» в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги.
Глебов — о трансферных слухах: были разговоры с ЦСКА, "Динамо“ и "Спартаком“
Новичок «Динамо» Данил Глебов рассказал о возможности перехода в каждый из топ-5 клубов РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"