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Деменко: аренда Зорина в "Ахмат" — неплохой вариант для футболиста

Бывший российский футболист Максим Деменко высказался о переходе полузащитника "Спартака" Даниила Зорина на правах аренды в "Ахмат".
Фото: ФК "Спартак"
"Думаю, аренда Зорина в "Ахмат" — неплохой вариант для футболиста. У него там есть возможность проявить себя. Если тебя не видит Станкович в "Спартаке", то, по крайней мере, ты будешь иметь игровую практику в другом клубе. Тем более перед уходом "Спартак" с ним продлил контракт", - цитирует Деменко "Чемпионат".

Атакующий полузащитник московского "Спартака" Даниил Зорин перешел в грозненский "Ахмат" на правах аренды до конца сезона-2024/2025. В текущем сезоне полузащитник провел за красно-белых во всех турнирах 10 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего россиянина в 700 тысяч евро.

После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. Грозненцы занимают предпоследнее место в таблице с 13-ю баллами в своем активе.

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