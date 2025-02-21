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Кирьяков: без усилений "Краснодару" весной будет тяжеловато

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о трансферной политике "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
"Мы не знаем возможностей сегодняшнего "Краснодара". Если в прошлом они достаточно активно действовали на трансферном рынке и предпочтение было южноамериканское, то сейчас полная тишина. Может, довольны тем, что есть, а, может, нет возможностей размениваться на какие-либо средние трансферы. Без усилений им весной будет тяжеловато", - цитирует Кирьякова "Чемпионат".

После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России южане сыграют на своем поле с самарскими "Крыльями Советов". Команда Мурада Мусаева примет на своем поле грозненский "Ахмат" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. В зимнее трансферное окно южане не совершили ни одного трансфера на вход.

Напомним, что "Зенит" является действующим обладателем Кубка и Суперкубка России, также команда Сергея Семака является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду. В мае 2025 года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания "Зенита".

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