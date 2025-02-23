- Мелешину нужна игровая практика. Какой смысл ему сидеть на замене в "Спартаке" и довольствоваться в лучшем случае 10 минутами на поле? Молодому пацану нужно играть...
Что касается аренды Зорина в "Ахмат", то тут все правильно. "Спартак" — сильный и великий клуб. Но какой смысл сидеть в молодом возрасте и держаться за ромбик?
Нападающий Павел Мелешин покинул "Спартак" в это зимнее трансферное окно и присоединился к "Сочи", за который выступал в этом сезоне на правах аренды. В составе "барсов" 20-летний форвард провел 13 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых отличился девятью забитыми голами и одним ассистом.
Атакующий полузащитник Даниил Зорин продлил на этой неделе контракт с красно-белыми и был отдан в аренду грозненскому "Ахмату". Соглашение рассчитано до конца этого сезона и не включает возможность выкупа прав на 21-летнего игрока.
Источник: "Чемпионат"
Дьяков - об уходе Мелешина и Зорина из "Спартака": какой смысл сидеть в молодом возрасте и держаться за ромбик?
Бывший футболист Виталий Дьяков прокомментировал уход из "Спартака" нападающего Павла Мелешина и полузащитника Даниила Зорина.
Фото: ФК "Спартак"