"Мы с уважением относимся к ЦСКА, и не исключаем, что в будущем у российского клуба может вернуться интерес к Лоррану. Мы открыты к диалогам, но на текущий момент Лорран — футболист "Фламенго", все его мысли связаны только с этой командой", - цитирует агента Metaratings.
Напомним, что полузащитник "Фламенго" Лорран мог перейти в московский ЦСКА в зимнее трансферное окно, однако переход не состоялся из-за того, что представители игрока измени условия сделки.
После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 31-м набранным очком. В 19-м туре чемпионата России команда Марко Николича сыграет на выезде с петербургским "Зенитом". "Армейцы" проведут две встречи с московским "Динамо" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Агент Лоррана высказался о возможном переходе полузащитника в ЦСКА летом 2025 года
Футбольный агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы полузащитника "Фламенго" Лоррана, расказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Фламенго"