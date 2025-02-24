"Отдам всё за "Зенит". Зделар - о предстоящем матче с ЦСКА

"Я отыграл в ЦСКА два с половиной года. Очень уважаю этот клуб, всю команду. Но теперь я в "Зените" и постараюсь сделать всё, чтобы мы выиграли. Конечно, играть против бывших своих ребят будет непросто — это мои друзья, с которыми расстался буквально несколько дней назад. Но если выйду в этом матче, то на поле отдам всё за "Зенит", - цитирует Зделара "Матч ТВ".
Напомним, что полузащитник "Фламенго" Лорран мог перейти в московский ЦСКА в зимнее трансферное окно, однако переход не состоялся из-за того, что представители игрока измени условия сделки.
После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 31-м набранным очком. В 19-м туре чемпионата России команда Марко Николича сыграет на выезде с петербургским "Зенитом". "Армейцы" проведут две встречи с московским "Динамо" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду. Также "армейцы" являются обладателями Кубка и Суперкубка страны.