"У нас были задачи на это трансферное окно, и мы их решили, оценка нашей трансферной кампании - "4 с плюсом" в связи с поздним оформлением одного из трансферов. Мы считаем, что состав у нас хороший, как минимум в тройку он должен войти. Почему долго оформлялся трансфер Глебова? Были разные позиции у клубов - и долго приходилось сводить их, чтобы найти компромисс", - приводит слова Пивоварова ТАСС.
Во время зимнего трансферного окна 2025 года московское "Динамо" приобрело у "Ростова" опорного полузащитника сборной России Данила Глебова (по данным интернет-портала Transfermarkt, за 8 миллионов евро) и аргентинского "Лануса" правого защитника сборной Парагвая Хуана Касереса (за 3,4 миллиона евро).
После 18-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги бело-голубые с 35-ю набранными очками располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице. В ближайшее воскресенье, 2 марта, подопечные Марцела Лички на выезде в рамках 19-го тура РПЛ сыграют против "Ростова".
В "Динамо" оценили работу клуба в зимнее трансферное окно
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал работу московского клуба на трансферном рынке зимой 2025 года.
Фото: ФК "Динамо" Москва