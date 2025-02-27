"Практически нет сомнений, что Угальде останется на вершине списка бомбардиров. У «Спартака» сейчас самая сильная линия нападения, плюс зимой москвичи купили качественных игроков в переднюю линию. Да, повысилась конкуренция, но и уровень футбола должен возрасти. У Манфреда есть все шансы, чтобы забить 30 голов по итогам сезона", - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Форвард сборной Коста-Рики московского "Спартака" Манфред Угальде в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги принял участие в 18 матчах, в которых забил 15 голов и отдал 3 голевые передачи. На данный момент 22-летний нападающий занимает первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата России, опережая ближайшего преследователя - полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова - на пять голов.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста столичного клуба в 15 миллионов евро.
Бубнов: у Угальде есть все шансы, чтобы забить 30 голов по итогам сезона
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился своим мнением, кто станет лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги по итогам текущего сезона.
Фото: ФК "Спартак"