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Бубнов: у Угальде есть все шансы, чтобы забить 30 голов по итогам сезона

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился своим мнением, кто станет лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги по итогам текущего сезона.
Фото: ФК "Спартак"
"Практически нет сомнений, что Угальде останется на вершине списка бомбардиров. У «Спартака» сейчас самая сильная линия нападения, плюс зимой москвичи купили качественных игроков в переднюю линию. Да, повысилась конкуренция, но и уровень футбола должен возрасти. У Манфреда есть все шансы, чтобы забить 30 голов по итогам сезона", - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Форвард сборной Коста-Рики московского "Спартака" Манфред Угальде в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги принял участие в 18 матчах, в которых забил 15 голов и отдал 3 голевые передачи. На данный момент 22-летний нападающий занимает первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата России, опережая ближайшего преследователя - полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова - на пять голов.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста столичного клуба в 15 миллионов евро.

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