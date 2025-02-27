Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
23:00
ЛестерНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Болонья
22:45
МиланНе начат

Владимир Пономарёв предсказал результат матча "Зенит" - ЦСКА

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев рассказал, каким будет результат матче 19-го тура РПЛ между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
"Ничейным. ЦСКА будет мало угрожать воротам «Зенита», но у москвичей оборона покрепче питерской. Она справится с атакой соперника. Поэтому будет нулевая ничья", - приводит слова Пономорева "Евро-Футбол.Ру".

Петербургский "Зенит" и московский ЦСКА встретятся друг с другом 1 марта в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. Матч между этими командами в первом круге завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 1:0.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится