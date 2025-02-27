"Довольны, конечно, будем только первым местом. Любая команда вам ответит так. Но мы понимаем, что есть очень серьёзная конкуренция. А из общения с Личкой понимаешь — он хочет трофеев. Марцел хочет этого как никто другой", - цитирует Гусева "Чемпионат".
После 18-ти сыгранных туров московское "Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде с "Ростовом". Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 "Динамо" стало бронзовым призером чемпионата России, отстав от чемпионского "Зенита" на одно очко.
Команда Марцела Лички проведет две встречи с московским ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Тренер "Динамо" Гусев: довольны будем только первым местом
Тренер "Динамо" Ролан Гусев рассказал, какого результата хочет добиться команда по итогам сезона.
Фото: ФК "Динамо"