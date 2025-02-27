"Ожидание того, что будет интересная борьба за чемпионство. По моему мнению, фаворит — "Зенит". Но мне очень хочется, чтобы сохранялась такая же интрига, какая была в прошлом сезоне. Именно тот сценарий был интересен для меня как для болельщика", - цитирует Кержакова "СЭ".
После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками, петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с таким же количеством очков в своем активе. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак" с 37-ю очками.
Напомним, что петербуржцы являются бессменными чемпионами России на протяжении шести сезонов кряду. Также команда Сергея Семака является действующим обладателем Кубка и Суперкубка страны. В мае 2025 года "Зенит" отпразднует сто лет со дня основания клуба.
Кержаков: мне очень хочется, чтобы сохранялась такая же интрига, какая была в прошлом сезоне
Экс-игрок сборной России Александр Кержаков рассказал о своих ожиданиях от оставшейся части сезона.
Фото: ФК "Зенит"