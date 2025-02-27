"Зделар — такой хребет в опорной зоне. Насчёт того, поможет "Зениту" или нет, не знаю, но он точно будет держать уровень, который нужен игрокам, либо постоянно выходящим на замену, либо используемым в основном составе. Думаю, что Зделар должен оправдать надежды", - цитирует Луценко Metaratings.
Саша Зделар перешел в петербургский "Зенит" из московского ЦСКА в зимнее трансферное окно за 1,3 миллионов евро и заключил контракт до лета 2026 года. В текущем сезоне полузащитник провел за "армейцев" во всех турнирах 21 матч и отметился 1 голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 4 миллиона евро.
После 18-ти сыгранных туров петербуржцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России с 39-ю набранными очками. В 19-м туре РПЛ команда Сергея Семака сыграет на своем поле с московским ЦСКА.
Луценко: не знаю, поможет ли Зделар "Зениту", но он точно будет держать уровень
Фото: ФК "Зенит"