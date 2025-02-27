"Трудно оценить конкретные шансы, ведь мы пока не видели ни одной (официальной) игры после более чем двухмесячного перерыва. Мы можем лишь судить по сумме зимних расходов клубов на приобретение футболистов. Если исходить из этого, то, наверное, "Спартак" сейчас можно считать явным фаворитом турнира. Но еще неизвестно, как новички команды заиграют и заиграют ли они на том уровне, который от них ожидают", - приводит слова Колоскова "РИА Новости".
Московский "Спартак", главным тренером которого является сербский специалист Деян Станкович, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги в 18 матчах набрал 37 очков. Данное количество баллов позволяет красно-белым на данный момент занимать третье место в турнирной таблице чемпионата России.
Отставание "Спартака" от первого места, на котором сейчас находится "Краснодар" составляет 2 очка. Напомним, в последний раз московский клуб становился чемпионом России в сезоне-2016/17.
Вячеслав Колосков определил явного фаворита РПЛ после зимнего перерыва
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился своим мнением о шансах клубов РПЛ на завоевание золотых медалей чемпионата России.
Фото: Федерация Хоккея России