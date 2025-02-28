«Локомотив» пытался приобрести нападающего, хотя у них есть Воробьев, Сулейманов и молодой Вадим Раков, который со временем обещает вырасти в хорошего форварда по меркам чемпионата России. Видимо, не смогли договориться. Однако плюс трансферной кампании «Локомотива» в том, что они никого не потеряли. В этом моменте клуб очень здорово сработал. В команде есть Батраков, который может взойти как новая звезда российского чемпионата. Он к этому готов, но готовы ли его партнеры, нам предстоит узнать», — цитирует Корнаухова «Матч ТВ».
В текущем сезоне Раков сыграл 16 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 3 результативные передачи. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 20-летнего вингера составляет 800 тысяч евро. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
После 18 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 35 очков.
Корнаухов — о неудачных попытках "Локомотива" подписать нападающего: Раков со временем вырастет в хорошего форварда
Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов оценил зимнюю трансферную кампанию «Локомотива», отметив, что клуб никого не потерял.
Фото: ФК "Локомотив"