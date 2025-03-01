"Мне позвонили перед игрой со "Спартаком". Перед матчем я не хотел ни на что отвлекаться - попросил вернуться к вопросу позже. А игра сложилась хуже некуда - моя травма, ошибка, замена… Многие просят: "Господи, дай мне знак". Для меня игра со "Спартаком" будто бы стала этим знаком. Сигналом к действию: пора уходить", - цитирует Песьякова "Чемпионат".
Сергей Песьяков перебрался в "Крылья Советов" из "Ростова" в статусе свободного агента перед стартом текущего сезона. Матч 25-го тура РПЛ сезона 2023/24 "Ростов" - "Спартак" проходил 21 апреля прошлого года и завершился разгромной победой красно-белых (5:1). Сергей Песьяков провел на поле 60 минут, после чего был заменен.
В текущем сезоне на счету Песьякова семь матчей за "Крылья Советов" в Премьер-Лиге и один - в Кубке России.
Песьяков заявил, что решение уйти из "Ростова" было принято после игры со "Спартаком"
Голкипер "Крыльев Советов" Сергей Песьяков рассказал, что послужило "знаком" для принятия решения о переходе из "Ростова" в самарский клуб.
Фото: официальный сайт "Ростова"