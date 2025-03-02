"Антон хотел бы, наверное, чтобы мы больше атаковали, но было много оборонительных действий, так складывалась ситуация. В своих моментах он был надежен и пытался сыграть грамотно. Хороший уровень для первой игры, но надеюсь, что в следующей будет еще лучше. Нам бы всем этого хотелось", - приводит слова Осинькина "Матч ТВ".
18 февраля полузащитник московского "Спартака" Антон Зиньковский был арендован самарскими "Крыльями Советов" до конца текущего сезона.
В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между "Краснодаром" и "Крыльями Советов" Зиньковский попал в стартовый состав самарской команды, не отметился результативными действиями и был заменен на 81-й минуте встречи. В итоге матч завершился вничью со счётом 1:1.
Осинькин выразил надежду, что Зиньковский в следующем матче "Крыльев Советов" выступит лучше
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин высказался об игре полузащитника самарского клуба Антона Зиньковскоо в матче 19-го тура РПЛ сезона-2024/25 с "Краснодаром".
Фото: ФК "Крылья Советов"