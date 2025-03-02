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Андрей Кобелев: без Вендела "Зенит" - не чемпионская команда

Бывший главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев высказался о матче 19-го тура РПЛ между петербургским "Зенитом" и ЦСКА (0:0).
Фото: ФК "Зенит"
"В первом тайме получше выглядел ЦСКА, но здесь надо сказать о Венделе. Без него "Зенит" тоже хорошая команда, но не чемпионская. Много борьбы, но мало мысли. Луис Энрике тоже не сыграл. Поэтому плюс-минус равная игра", - приводит слова Кобелева "Чемпионат".

Петербургский "Зенит" 1 марта в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на своём поле встречался с московским ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Игру из-за перебора жёлтых карточек пропускал полузащитник сине-бело-голубых Вендел. В текущем сезоне бразильский хавбек принял участие в 19 официальных матчах, в которых забил 2 гола, отдал 11 голевых передач и получил 4 жёлтые карточки. Вендел покинет "Зенит" в июне 2025 года и станет игроком бразильского "Ботафого".

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