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Орлов - о защитнике "Зенита" Нино в матче с ЦСКА: для меня его игра - разочарование

Комментатор Геннадий Орлов остался недоволен игрой центрального защитника петербуржцев Нино в матче 19-го тура РПЛ "Зенит" - ЦСКА (0:0).
Фото: ФК "Зенит"
"Есть вопросы к центру обороны. Я гораздо большего жду от Нино. Для меня его игра - разочарование. Как он несколько раз проигрывал в скорости соперникам..." - приводит слова Орлова "СЭ".

"Зенит" сыграл вничью с московским ЦСКА в 19-м туре российской Премьер-лиги. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге вчера, 1 марта, и завершилась со счетом 0:0.

Напомним, сине-бело-голубые не знают побед уже в третьем подряд туре чемпионата России. Все игры проходили на "Газпром Арене" и закончились двумя поражениями и одной ничьей.

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