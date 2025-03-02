"Реальный шанс. Сейчас пройдите без потерь, все матчи выиграй. И все решено. Здесь любой из первой тройки может завоевать чемпионство. Между тремя командами должна быть хорошая борьба", - цитирует Быстрова "СЭ".
"Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги по итогам первой части текущего сезона. Красно-белые набрали 37 очков. Сегодня, 2 марта, команда Деяна Станковича может догнать лидирующие "Краснодар" и "Зенит", которые уже потеряли очки в этом туре.
Игра 19-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Оренбургом" состоится в воскресенье, 2 марта, в Москве. Начало - в 16:30 по местному времени.
"Реальный шанс". Быстров оценил шансы "Спартака" на чемпионство
Экс-футболист "Спартака" Владимир Быстров высказался о шансах красно-белых на золотые медали РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"