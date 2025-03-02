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Непомнящий: "Спартак" — сильнейший клуб России прямо сейчас

Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий высоко оценил форму «Спартака» и его шансы на чемпионство в РПЛ.

Фото: ФК "Спартак"
«Спартак» — сильнейший клуб России прямо сейчас. Когда коллектив выигрывает семь матчей подряд, то нельзя не отмечать его силу. Станкович нашел ключи к игрокам красно-белых. Все футболисты в составе «Спартака» показывают свои лучший футбол за последнее время. Шансы на титул? Довольно высокие — это очевидно», — заявил Непомнящий «РБ Спорт».

«Спартак» стал единственным клубом из первой шестерки Российской Премьер-Лиги, который смог одержать победу в первом туре после возобновления чемпионата.

После 19 туров РПЛ сразу три команды набрали по 40 очков: «Зенит» лидирует благодаря дополнительным показателям, «Спартак» занимает второе место, а «Краснодар» идёт третьим.

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