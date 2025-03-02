«Спартак» — сильнейший клуб России прямо сейчас. Когда коллектив выигрывает семь матчей подряд, то нельзя не отмечать его силу. Станкович нашел ключи к игрокам красно-белых. Все футболисты в составе «Спартака» показывают свои лучший футбол за последнее время. Шансы на титул? Довольно высокие — это очевидно», — заявил Непомнящий «РБ Спорт».
«Спартак» стал единственным клубом из первой шестерки Российской Премьер-Лиги, который смог одержать победу в первом туре после возобновления чемпионата.
После 19 туров РПЛ сразу три команды набрали по 40 очков: «Зенит» лидирует благодаря дополнительным показателям, «Спартак» занимает второе место, а «Краснодар» идёт третьим.
Непомнящий: "Спартак" — сильнейший клуб России прямо сейчас
Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий высоко оценил форму «Спартака» и его шансы на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"