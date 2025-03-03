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Боярский: форма "Зенита" недостаточна для борьбы за первое место, "Спартак" смотрелся интереснее

Народный артист России, болельщик петербургского "Зенита" Михаил Боярский оценил ситуацию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 после 19-го тура.
Фото: ФК "Зенит"
"Спартак" выиграл 2:0, он смотрелся интереснее "Зенита". В такой сложной ситуации рассчитывать нужно только на Семака и Тимощука, которые могут привести команду к желаемому результату. Это будет сложно, потому что качественно все силы исчерпаны. Текущая форма "Зенита" недостаточная, чтобы бороться за первое место", - приводит слова Боярского "СЭ".

После 19-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу с одинаковым количеством набранных очков (по 40) одновременно возглавляют три команды - петербургский "Зенит", который в 19-м туре сыграл вничью с московским ЦСКА (0:0), "Краснодар", который сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" (1:1), московский "Спартак", который выиграл у "Оренбурга" (2:0).

В следующем туре "Краснодар" 7 марта на выезде сыграет против нижегородского "Пари НН", "Зенит" 8 марта на чужом поле встретится с воронежским "Факелом", а "Спартак" 9 марта тоже в гостях будет играть с казанским "Рубином".

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