Боярский: форма "Зенита" недостаточна для борьбы за первое место, "Спартак" смотрелся интереснее

"Спартак" выиграл 2:0, он смотрелся интереснее "Зенита". В такой сложной ситуации рассчитывать нужно только на Семака и Тимощука, которые могут привести команду к желаемому результату. Это будет сложно, потому что качественно все силы исчерпаны. Текущая форма "Зенита" недостаточная, чтобы бороться за первое место", - приводит слова Боярского "СЭ".
После 19-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу с одинаковым количеством набранных очков (по 40) одновременно возглавляют три команды - петербургский "Зенит", который в 19-м туре сыграл вничью с московским ЦСКА (0:0), "Краснодар", который сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" (1:1), московский "Спартак", который выиграл у "Оренбурга" (2:0).
В следующем туре "Краснодар" 7 марта на выезде сыграет против нижегородского "Пари НН", "Зенит" 8 марта на чужом поле встретится с воронежским "Факелом", а "Спартак" 9 марта тоже в гостях будет играть с казанским "Рубином".