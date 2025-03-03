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Овечкин позвонил и поддержал Тюкавина после повреждения "крестов"

Глеб Чистяков, агент нападающего клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Александра Овечкина, сообщил о разговоре своего клиента с футболистом московского "Динамо" Константином Тюкавиным.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Александр дружит с Тюкавиным, сказал, что он лично позвонил и поддержал его", - приводит слова Чистякова ТАСС.

Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин 2 марта в матче 19-го тура РПЛ с "Ростовом" получил тяжёлую травму - повреждение крестообразной связки колена. В связи с этим 22-летний форвард выбыл из строя команды, как минимум, на полгода, которые требуются для восстановления после подобной травмы.

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