"Краснодар" не выпадает из чемпионской гонки. Но все-таки они теряют лидера, хотя травма не настолько серьезная: несколько недель, месяц. Если к этому клонить, то, конечно, удивляет, что "Краснодар" не сделал ни одного трансфера этой зимой. Я не знаю, с чем это связано, то ли тренер доволен тем, кто есть, то ли какие-то финансовые вопросы — остается догадываться", - цитирует Дьякова "РБ Спорт".
В 19-м туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на своем поле сыграл вничью 1:1 с самарскими "Крыльями Советов". Полузащитник южан получил травму икроножной мышцы во втором тайме и был заменен. В текущем сезоне Сперцян провел во всех турнирах 26 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 20 миллионов евро.
После 19-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками. В 20-м туре чемпионата России южане сыграют на выезде с "Пари НН", который занимает 11-е место с 19-ю очками в своем активе.
Дьяков - о травме Сперцяна: "Краснодар" не выпадет из чемпионской гонки
Экс-игрок "Динамо" Виталий Дьяков высказался о травме полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"