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Петржела: после Карпина сборную России возглавит Семак

Бвший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о нынешнем наставнике петербургского клуба Сергее Семаке.
Фото: ФК "Зенит"
"Семак входит в число лучших российских тренеров в истории и однажды возглавит национальную команду. Это может случиться после того, как он решит уйти из "Зенита". Думаю, Семак будет следующим тренером сборной России после Карпина", - приводит слова Петржелы "РБ Спорт".

Сергей Семак возглавляет петербургский "Зенит" с мая 2018 года. Его действующий контракт с сине-бело-голубыми рассчитан на срок до конца сезона-2029/30.

Пост главного тренера сборной России по футболу с июля 2021 года возглавляет Валерий Карпин. Его действующий контракт с Российским Футбольным союзом рассчитан на срок до июля 2028 года.

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