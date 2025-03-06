«Если говорить о воспитанниках, Кисляк показывает самый серьёзный прогресс после Головина. Многие даже проводят параллели, хотя они немного разные игроки. Есть определённые сходства с ощущениями, которые были, когда подрастал Головин. Желаю Матвею пойти тем же путём.
Пока предостерёг бы делать далеко идущие выводы, но я очень рад, что на данный момент Матвей пользуется шансом и продолжает прибавлять. Очень нравится характер Кисляка, это очень важно для спортсмена помимо таланта и физических данных. В этом плане у Матвея оптимальное сочетание, надеюсь, что у него всё получится», — заявил Бабаев «Чемпионату».
Матвей Кисляк впервые попал в расширенный список сборной России, который включает 42 игрока. Возможно, он примет участие в мартовском сборе национальной команды.
В текущем сезоне Кисляк провёл 18 матчей за ЦСКА во всех турнирах, в которых забил один гол. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 19-летнего полузащитника составляет 1,2 миллиона евро.
Гендир ЦСКА Бабаев: Кисляк показывает самый серьёзный прогресс после Головина
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил развитие полузащитника Матвея Кисляка и сравнил его с Александром Головиным.
Фото: ФК ЦСКА