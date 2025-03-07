«Станкович излучает психологию победителя и заряжает ею игроков. Его футболисты знают, как он играл и сколько всего выиграл. Если сравнивать его с Каррерой, то «Спартак» в чемпионском сезоне забрал очень много концовок матчей. При Станковиче — похожая ситуация. Невзрачное начало чемпионата, разговоры об отставке, а затем рывок вперед. При этом, на мой взгляд, у «Спартака» в этом сезоне собрана сильнейшая атакующая линия в РПЛ, что тоже влияет на результат», — цитирует Радимова «Матч ТВ».
Тройка нападения «Спартака» состоит из лучшего бомбардира РПЛ на данный момент Манфреда Угальде, бразильца Маркиньоса и конголезца Тео Бонгонда.
Кроме того, в зимнее трансферное окно клуб подписал двух новых игроков для усиления атакующей линии: вингера Пабло Солари и нападающего Ливая Гарсию.
Радимов: у "Спартака" в этом сезоне собрана сильнейшая атакующая линия в РПЛ
Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов сравнил влияние Деяна Станковича и Массимо Карреры на московский «Спартак».
Фото: ФК "Спартак"