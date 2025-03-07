«Я не думаю, что это игрок топ-клуба. Не говорю, что это плохой футболист, просто он пробовал свои силы в «Спартаке» и «Зените» — ничего не получилось, а вот в «Химках» его место или в подобных им командах. Будет ли он угрожать воротам ЦСКА в грядущем матче? Все может быть, это футбол. Но я думаю, что «Химки» постараются играть через навесы и пробиваться по флангам, это их единственный способ добиться результата в матче с армейцами», — заявил Пономарев «РБ Спорт».
Зелимхан Бакаев — воспитанник «Спартака», который дебютировал в основной команде в 2015 году. За это время он провел 105 матчей, забил 14 голов и отдал 29 голевых передач.
Летом 2022 года Зелимхан Бакаев стал свободным агентом и перешёл в «Зенит». Сейчас он находится в аренде в «Химках», и его контракт с «Зенитом» действует до 30 июня 2025 года.
По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего полузащитника составляет 2 миллиона евро. В текущем сезоне он сыграл 19 матчей во всех турнирах и забил 6 голов.
Пономарев: Бакаеву лучше в "Химках" и подобных командах. Зелимхан не игрок топ-клуба
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о полузащитнике «Химок» Зелимхане Бакаеве.
Фото: ФК "Химки"