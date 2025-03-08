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Семак объяснил отсутствие Барриоса и Педро в составе "Зенита" на матч с "Факелом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопросы, связанные с составом петербургского клуба на матч 20-го тура РПЛ с воронежским "Факелом".
Фото: ФК "Зенит"
— Почему Барриос остался в запасе?
— По совокупности причин. У нас есть игроки на карточках, а следующая игра со "Спартаком". Поэтому попытались минимизировать возможные потери, которые могут быть.

— В заявке на игру нет Педро.
— Он стал отцом, отпустили его отпраздновать это очень важное событие с супругой.

Петербургский "Зенит" в субботу, 8 марта, в гостях сыграет против воронежского "Факела". Стартовый свисток должен прозвучать в 14:30 по московскому времени. Главным арбитром данной встречи назначен Виталий Мешков.

На данный момент "Зенит" с 40 очками делит второе-треть место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. А "Факел", имея в своем активе 14 очков, располагается на предпоследней, пятнадцатой строчке.

Источник: "Матч ТВ"

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