Георгий Мелкадзе: мне в "Спартаке" не дали шанса себя проявить

"В любой хорошей команде себя трудно проявить. Для меня шанс — это дать поиграть в старте два-три матча. Вот это шанс. У меня в "Спартаке" такого не было. Мне столько времени не давали. У меня был один матч в старте, и потом я снова на замене. Выходы со скамейки на 15 минут, когда команда проигрывает — это не шанс. Я на этот вопрос так смотрю. Мне по сути не дали шанса себя проявить", — приводит Мелкадзе Legalbet.
Георгий Мелкадзе выступал за различные команды клубной системы московского "Спартака" с 11-летнего возраста (с 2008 года). В составе основной команды красно-белых всего за период с 2015 по 2021 года принял участие в 26 официальных матчах, в которых результативными действиями не отметился и получил 4 жёлтые карточки.
В период выступления за "Спартак" Мелкадзе неоднократно переходил в другие команды на правах аренды (в "Тосно", "Тамбов", "Ахмат"). В январе 2025 года 27-летний футболист в статусе свободного агента подписал с грозненским "Ахматом" контракт на срок до конца сезона-2024/25.