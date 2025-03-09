Защитник "Химок" Филин: в РПЛ нет команды, которая с закрытыми глазами сможет обыграть нас. "Зенит" не смог

"В РПЛ нет команды, которая с закрытыми глазами сможет обыграть нас. "Зенит"? Они не смогли, не обыграли нас – никто не может нас просто так обыграть. ЦСКА лишь со стандарта забил, а мы в первом тайме могли два мяча забивать и заканчивать игру", - цитирует Филина "РБ Спорт".
Вчера, 8-го марта, подмосковные "Химки" на выезде уступили московскому ЦСКА в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:1, забитым мячом отметился центральный защитник Виллиан Роша.
После 20-ти сыгранных туров подмосковный клуб располагается на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19-ю набранными очками. В 21-м туре чемпионата России команда Франка Артиги примет на своем поле грозненский "Ахмат", который занимает 14-е место с 17-ю очками в своем активе.
В 5-м туре Российской Премьер-Лиги подмосковный клуб сыграл вничью с петербургским "Зенитом" на своем поле - 1:1. Забитыми мячами в той встрече отметились: Фаринья и Мостовой.