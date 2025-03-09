Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
0 - 2 0 2
АкронЗавершен
Рубин
2 - 1 2 1
СпартакЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сокол
1 - 3 1 3
НефтехимикЗавершен
Шинник
0 - 1 0 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Сочи
1 - 0 1 0
УралЗавершен
Торпедо
0 - 0 0 0
УфаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
1 - 0 1 0
ЛестерЗавершен
Тоттенхэм
2 - 2 2 2
БорнмутЗавершен
Манчестер Юнайтед
1 - 1 1 1
АрсеналЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
2 - 1 2 1
АтлетикоЗавершен
Реал Мадрид
2 - 1 2 1
Райо ВальеканоЗавершен
Бетис
1 - 0 1 0
Лас-ПальмасЗавершен
Атлетик
1 - 1 1 1
МальоркаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Верона
1 - 2 1 2
БолоньяЗавершен
Наполи
2 - 1 2 1
ФиорентинаЗавершен
Эмполи
0 - 1 0 1
РомаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
1 - 2 1 2
УнионЗавершен
Хоффенхайм
1 - 1 1 1
ХайденхаймЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Брест
2 - 0 2 0
АнжеЗавершен
Гавр
1 - 1 1 1
Сент-ЭтьенЗавершен
Нант
0 - 1 0 1
СтрасбургЗавершен
Реймс
0 - 2 0 2
ОсерЗавершен

Станкович — о пенальти Барко: если бы увидел, что исполнено в стиле Паненки, то у меня бы случился сердечный приступ

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович прокомментировал выполнение пенальти полузащитником Эсекьелем Барко в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:2). Аргентинец исполнил удар с 11 метров в стиле «паненка».
Фото: ФК "Спартак"
«Не смотрел этот пенальти, слава богу. Если бы увидел, что это исполнено в стиле Паненки, то у меня бы случился сердечный приступ», — цитирует Станковича «Чемпионат».

За полгода, проведенные в составе «Спартака», Барко семь раз пробивал пенальти. Шесть попыток оказались успешными, но в матче Кубка России против «Ростова» ему не удалось реализовать пенальти.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится