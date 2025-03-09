«Не смотрел этот пенальти, слава богу. Если бы увидел, что это исполнено в стиле Паненки, то у меня бы случился сердечный приступ», — цитирует Станковича «Чемпионат».
За полгода, проведенные в составе «Спартака», Барко семь раз пробивал пенальти. Шесть попыток оказались успешными, но в матче Кубка России против «Ростова» ему не удалось реализовать пенальти.
Станкович — о пенальти Барко: если бы увидел, что исполнено в стиле Паненки, то у меня бы случился сердечный приступ
Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович прокомментировал выполнение пенальти полузащитником Эсекьелем Барко в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:2). Аргентинец исполнил удар с 11 метров в стиле «паненка».
Фото: ФК "Спартак"