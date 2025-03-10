"Сама натурализация бразильцев мне не нравится. Лично для меня это вообще не интересно. Ни Фернандес, ни Сантос. Я хочу, чтобы в сборной России играли Ивановы, Петровы и Сидоровы. Для меня так более интересно", - приводит слова Ларина Metaratings.
Ранее 30-летнего левого защитника петербургского "Зенита" Дугласа Сантоса, который, будучи уроженцем Бразилии, в октябре 2024 года был принят в российское гражданство, включили в расширенный состав сборной России по футболу на мартовский учебно-тренировочный сбор, в рамках которого запланирован товарищеский матч с командой Замбии.
Сантос имеет разрешение от ФИФА для игры за сборную России, а в Российской Премьер-Лиге он перестал считаться легионером.
Ларин – о вызове Сантоса: хочу, чтобы в сборной России играли Ивановы, Петровы и Сидоровы
Футбольный менеджер Николай Ларин поделился своим мнением о включении в расширенный состав сборной России натурализованного бразильского защитника "Зенита" Дугласа Сантоса.
Фото: ФК "Зенит"