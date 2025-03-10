"Сколько можно уже ошибаться? "Спартак" же всё время ошибается при перепасовке через центральную зону. Даже семилетние дети знают, что так играть нельзя. Обидно даже. Вперёд выбивать надо, идиоты! У Денисова мозгов нет! Садись на лавку! Мячи он отнимать внизу не умеет, только с нарушениями и хватанием за футболку. Бабич, собака, такой же, всегда хватает соперников. Если скорости нет, идите в регби играть", - приводит слова Пономарёва Legalbet.
Московский "Спартак" 9 марта в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 на выезде проводил матч против казанского "Рубина" и потерпел поражение со счётом 1:2. В связи с этим результатом у красно-белых в активе осталось 40 очков, с которыми команда на данный момент располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России.
В следующем туре подопечные Деяна Станковича 16 марта на своем поле сыграют против петербургского "Зенита". Стартовый свисток должен прозвучать в 19:45 по московскому времени.
Пономарёв: сколько "Спартак" может ошибаться? Даже семилетние дети знают, что так играть нельзя
Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарёв высказался об игре московского "Спартака" в матче 20-го тура РПЛ сезона-2024/25 с казанским "Рубином".
Фото: ФК "Спартак"