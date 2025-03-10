"Из общих источников и по материалам СМИ рассмотрим видео с участием защитника "Факела" Сергея Божина. Игрок приглашен на заседание", - цитирует Григорьянца "СЭ".
В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал выездную победу над воронежским "Факелом" со счетом 2:0. Полузащитник гостей Вендел получил прямую красную карточку за демонстрацию среднего пальца трибунам.
После игры главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что у клуба есть видеодоказательства того, что один из игроков "Факела" изображал макаку. В одном из эпизодов защитник "Факела" Сергей Божин, предположительно, произнес "макака" в адрес Лусиано Гонду.
КДК РФС вызвал на заседание защитника "Факела" Божина по ситуации с Венделом
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что защитник "Факела" Сергей Божин примет участие в ближайшем заседании.
Фото: ФК "Факел"