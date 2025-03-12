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Монтес и Чавес вызваны в сборную Мексики на финал четырех Лиги Наций КОНКАКАФ

Защитник Сесар Монтес и полузащитник Луис Чавес получили вызов в сборную Мексики для участия в финале четырех Лиги Наций КОНКАКАФ.
Фото: ФК "Динамо"
Сборной Мексики предстоит полуфинальный матч против команды Канады, который состоится 21 марта в США на стадионе «Софи Стедиум».

Луис Чавес дебютировал за национальную команду в 2022 году и с тех пор сыграл 37 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

Сесар Монтес, выступающий за сборную с 2017 года, провел уже 52 матча, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

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