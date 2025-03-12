"Вылет "Краснодара" из Кубка России от "Ахмата" — очередная сенсация для "быков". Теперь ответ, что происходит, должен дать главный тренер "Краснодара". Я об этом уже давно говорю. Наверное, всё это следствие неправильного решения, когда из команды убрали Ивича. Это несправедливое решение аукается", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Вчера, 11-го марта, "Краснодар" на своем поле уступил грозненскому "Ахмату" в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России со счетом 1:2. Забитыми мячами отметились: Джон Кордоба и Бернард Бериша (дубль). Напомним, что действующим обладателем Кубка страны является петербургский "Зенит".
Владимир Ивич был отправлен в отставку с поста главного тренера "Краснодара" в марте 2024 года, его место занял Мурад Мусаев, ранее уже работавший в клубе. По итогам прошлого сезона южане стали серебряными призерами чемпионата России.
После 20-ти сыгранных туров "быки" лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 43-мя набранными очками. Грозненцы занимают 14-е место с 17-ю очками в своем активе. В 21-м туре чемпионата России команда Мурада Мусаева сыграет на выезде с "Ростовом".
Мостовой - о вылете "Краснодара" из Кубка России: это следствие неправильного решения, когда из команды убрали Ивича
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о вылете "Краснодара" из Кубка России.
Фото: РФС