"Ростову" нужно разбираться с полем, это не первый год, когда весной у них такая безобразная поляна. Пусть агрономов пришлют в "Динамо" московское, пусть посмотрят, какие поля бывают. Я не понимаю, в Ростове-на-Дону нельзя сделать к марту поле? Это какой-то нонсенс! Оно не даёт играть в комбинационный футбол, получилось "бей-беги". Матч без голевых моментов, много борьбы и мало футбола", - приводит слова Наумова "Евро-Футбол.Ру".
В среду, 12 марта, в Ростове-на-Дону состоялся первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между местным "Ростовом" и петербургским "Зенитом". Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный гол был забит форвардом сине-бело-голубых Матео Кассьеррой. Ответный матч пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" в середине апреля.
16 марта на стадионе "Ростов Арена" пройдет еще один матч - "Ростов" в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сыграет против "Краснодара".
"Безобразная поляна". Наумов раскритиковал "Ростов" за качество поля в матче с "Зенитом"
Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов раскритиковал "Ростов" за качество поля на стадионе "Ростов Арена" в матче Кубка России с петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"