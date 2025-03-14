— За все то время, что ты в "Спартаке", сейчас команда ближе всего к чемпионству?
— Да, у нас отличная команда, и сейчас мы правда в хорошей форме. "Спартак" действительно близок к тому, чтобы добиться тех целей, которые мы все желаем.
После 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский "Спартак" под руководством тренерского штаба во главе с сербским специалистом Деяном Станковичем имеет в своем активе 40 очков, которые позволяют команде сейчас занимать третье место в турнирной таблице. В следующем туре красно-белые 16 марта на своем поле сыграют против петербургского "Зенита".
Источник: Sport24
Мартинс: "Спартак" сейчас ближе всего к чемпионству с 2022 года
Полузащитник московского "Спартака" Кристофер Мартинс оценил шансы красно-белых на завоевание золотых медалей чемпионата России по футболу в сезоне-2024/25.
Фото: ФК "Спартак"