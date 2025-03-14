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Белоус: Саввиди в "Ростове" не будет рядом терпеть агентов, кто дербанит игроков

Бывший президент футбольного клуба "Москва" Юрий Белоус прокомментировал информацию о возможном приобретении "Ростова" предпринимателем Иваном Саввиди.
"Человек это не посторонний для "Ростова". Это эпатажная фигура, но когда клуб становится частным, то это большое благо. Хорошая новость. Я двумя руками за то, чтобы "Ростов" стал частным. Уход Карпина с этим и связан. Плюс до сих пор не погашены долги, но эта история происходит в "Ростове" десятилетиями. Когда Саввиди будет хозяином, он никого рядом терпеть не будет, тех же агентов, кто дербанит футболистов", - приводит слова Белоуса Legalbet.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что летом 2025 года владельцем контрольного пакета акций футбольного клуба "Ростов" станет российско-греческий предприниматель Иван Саввиди. 65-летний бизнесмен с июля 2002 по июль 2005 года занимал должность президента "Ростова", а последние 13 лет он владеет греческой командой ПАОК.

После 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 "Ростов", имея в своем активе 30 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице.

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