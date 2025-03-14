"У "Зенита" есть свой менталитет и психология победителя, у его конкурентов такой психологии нет. Это позволяет "Зениту" решать все в ключевые моменты в свою пользу. Этим "Зенит" отличается от остальных клубов. В его составе много опытных футболистов, которые в сложных моментах концентрируются на игре и добиваются результата", – приводит слова Хомухи Metaratings.
Петербургский "Зенит" является действующим чемпионом России, причем сине-бело-голубые завоевывали золотые медали Российской Премьер-Лиги шесть сезонов подряд. В текущем сезоне подопечные Сергея Семака после 20-го тура, имея в своём активе 43 очка, располагаются на втором месте в турнирной таблице - "Зенит" уступает футбольному клубу "Краснодар" по дополнительному показателю: результату личной встречи двух команд.
"У конкурентов ее нет". Хомуха объяснил успехи "Зенита" психологией победителя
Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха высказался о психологии петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"