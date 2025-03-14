Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лас-Пальмас
23:00
АлавесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Дженоа
22:45
ЛеччеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
22:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ницца
22:45
ОсерНе начат

"У конкурентов ее нет". Хомуха объяснил успехи "Зенита" психологией победителя

Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха высказался о психологии петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"У "Зенита" есть свой менталитет и психология победителя, у его конкурентов такой психологии нет. Это позволяет "Зениту" решать все в ключевые моменты в свою пользу. Этим "Зенит" отличается от остальных клубов. В его составе много опытных футболистов, которые в сложных моментах концентрируются на игре и добиваются результата", – приводит слова Хомухи Metaratings.

Петербургский "Зенит" является действующим чемпионом России, причем сине-бело-голубые завоевывали золотые медали Российской Премьер-Лиги шесть сезонов подряд. В текущем сезоне подопечные Сергея Семака после 20-го тура, имея в своём активе 43 очка, располагаются на втором месте в турнирной таблице - "Зенит" уступает футбольному клубу "Краснодар" по дополнительному показателю: результату личной встречи двух команд.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится