"Стратегически "Зенит" устроит ничья в матче со "Спартаком", но петербуржцы не будут играть на ничью. Если брать в совокупности, то атака "Спартака" сильнее, чем у "Зенита". Мне кажется, что у "Спартака" и выбор больше, и футболисты разноплановые. У "Зенита" баланс между атакой и обороной лучше. Здесь и сейчас "Спартак" должен бороться за чемпионство, и именно в 100 лет "Зенита" должен постараться выиграть", - приводит слова Радимова "Матч ТВ".
На ближайшее воскресенье, 16 марта, запланирован матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25, в котором московский "Спартак" на своем домашнем стадионе "Лукойл Арена" примет петербургский "Зенит". Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени. Главным арбитром воскресной игры назначен Сергей Иванов.
После 20-го тура РПЛ "Зенит" с 43-я очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Спартак", имея в своем активе 40 очков, располагается на третьей строчке.
Напомним, 25 мая 2025 года футбольному клубу "Зенит" исполнится 100 лет со дня основания.
Радимов: "Спартак" именно в 100 лет "Зенита" должен постараться стать чемпионом России
Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался о предстоящем матче 21-го тура РПЛ между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"