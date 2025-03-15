Пономарев: нельзя говорить, что "Спартак" - команда такого же класса, как "Зенит"

"Мне не нравится, как играет оборона "Спартака". Если в нападении они еще что-то они могут сотворить, то с защитой там явные проблемы. Но нельзя говорить, что "Спартак" - команда такого же класса, как "Зенит", - цитирует Пономарева "Матч ТВ".
Центральный матч 21-го тура между столичным "Спартаком" и петербургским "Зенитом" состоится завтра, 16 марта. Встреча пройдет на "Лукойл Арене" в Москве, стартовый свиток прозвучит в 19:45 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
На данный момент "Зенит" набрал 43 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице. Красно-белые находятся строчкой ниже, в активе команды Деяна Станковича 40 набранных баллов.