- Свои моменты надо реализовывать, но у нас нет такого мастерства, чтобы забивать. Мы в защите умираем и не можем забивать голы, сколько игр мы уже не можем забить, хотя мы создаем моменты. Глупые голы, которые мы пропускаем в концовке, привозим сами себе.
В рамках 21-го тура российской Премьер-лиги "Факел" потерпел поражение в гостях от "Оренбурга" со счетом 0:1. На 53-й минуте матча воронежская команда осталась в меньшинстве, а решающий гол был забит в свои ворота защитником Сергеем Божиным на 5-й минуте добавленного времени.
"Факел" занимает предпоследнее место в турнирной таблице. В текущем розыгрыше чемпионата России воронежцы забили меньше всех - 11 мячей.
Источник: "Матч ТВ"
Капитан "Факела" Квеквескири: мы в защите умираем и не можем забивать голы
Хавбек "Факела" Ираклий Квеквескири поделился эмоциями после поражения от "Оренбурга" в 21-м туре чемпионата России (0:1).
Фото: ФК "Факел"