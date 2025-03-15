Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Оренбург
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен
Химки
1 - 1 1 1
АхматЗавершен
Динамо Мх
4 - 0 4 0
Крылья СоветовЗавершен
Локомотив
1 - 1 1 1
Динамо2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
0 - 1 0 1
ЕнисейЗавершен
Шинник
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Нефтехимик
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
1 - 1 1 1
Вест ХэмЗавершен
Ипсвич
2 - 4 2 4
Ноттингем ФорестЗавершен
Саутгемптон
1 - 2 1 2
ВулверхэмптонЗавершен
Манчестер Сити
2 - 2 2 2
БрайтонЗавершен
Борнмут
1 - 1 1 1
Брентфорд1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вальядолид
0 - 1 0 1
СельтаЗавершен
Мальорка
2 - 1 2 1
ЭспаньолЗавершен
Вильярреал
1 - 2 1 2
Реал Мадрид1 тайм
Жирона
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
0 - 1 0 1
ВеронаЗавершен
Монца
1 - 1 1 1
ПармаЗавершен
Милан
0 - 1 0 1
Комо1 тайм
Торино
22:45
ЭмполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
1 - 1 1 1
БаварияЗавершен
Майнц
2 - 2 2 2
ФрайбургЗавершен
Аугсбург
1 - 0 1 0
ВольфсбургЗавершен
Вердер
2 - 4 2 4
Боруссия МЗавершен
РБ Лейпциг
1 - 0 1 0
Боруссия Д1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нант
1 - 0 1 0
ЛилльЗавершен
Анже
0 - 0 0 0
Монако1 тайм
Ланс
23:05
РеннНе начат

"СЭ": "Краснодар" не собирается продлевать контракт со Смоловым

По информации СМИ, к футбольного клуба "Краснодар" нет планов по продлению контракта с нападающим Фёдором Смоловым.
Фото: ФК "Краснодар"
Сообщается, что чёрно-зеленые рассчитывают на воспитанника Академии "Краснодара" Александра Кокшарова, который в настоящее время до конца текущего сезона арендован нижегородским "Пари НН".

Действующее соглашение Смолова с "Краснодаром" рассчитано на срок до конца 30 июня 2025 года. В текущем сезоне форвард принял участие в 22 официальных матчах, забил 4 гола, отдал 3 голевые передачи, получил 1 желтую карточку. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего футболиста в 1,5 миллион евро.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится