Сообщается, что чёрно-зеленые рассчитывают на воспитанника Академии "Краснодара" Александра Кокшарова, который в настоящее время до конца текущего сезона арендован нижегородским "Пари НН".
Действующее соглашение Смолова с "Краснодаром" рассчитано на срок до конца 30 июня 2025 года. В текущем сезоне форвард принял участие в 22 официальных матчах, забил 4 гола, отдал 3 голевые передачи, получил 1 желтую карточку. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 35-летнего футболиста в 1,5 миллион евро.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Краснодар" не собирается продлевать контракт со Смоловым
По информации СМИ, к футбольного клуба "Краснодар" нет планов по продлению контракта с нападающим Фёдором Смоловым.
Фото: ФК "Краснодар"