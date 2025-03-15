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Тренер "Локомотива" Галактионов - о победе над "Динамо": мы были сильны ментально

Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал победу своей команды над столичным "Динамо" в матче 21-го тура РПЛ сезона-2024/25.
Фото: ФК "Локомотив"
— Без Баринова и Самошникова играли. Насколько тяжело?

— Еще не было Карпукаса. Их не было по разным причинам. Но мы с честью сыграли. Заработали три очка. Ребята показали характер. Вы видели, как мы были сильны ментально. Выходят ребята 2004 года против сильных латиноамериканцев. Но мы показываем, что все возможно.

15 марта московский "Локомотив" в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 одержал победу над столичным "Динамо" со счётом 2:1. В составе красно-зеленых забитыми голами отметились Воробьев и Сильянов.

Благодаря этой победе "железнодорожники" набрали 40 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова 28 марта на выезде сыграют против самарских "Крыльев Советов".

Источник: "Матч ТВ"

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